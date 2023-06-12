Олусегун раскритиковал судейство в матче суперфинала FONBET Кубка России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун раскритиковал работу арбитра Владислава Безбородова в суперфинале FONBET Кубка России.

«Судья очень плохо отработал матч. Я не ожидал такого, потому что рефери обычно трактуют эпизоды одинаково и нет никакой привязанности к какой-то команде. Главный судья нашей игры был же за ЦСКА. Может, приехал с ними, я не знаю. Если ты профессионал, должен быть умнее и знать, что все команды борются за трофей, а не один ЦСКА. Ты должен быть умнее и знать это! Судья убил игру!» — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).