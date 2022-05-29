Защитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги сезона после победы в БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

— Сезон спасен? — цитирует Литвинова «СЭ». — Не то, чтобы спасен, но сгладили напоследок. Как команда привыкла к Ваноли? Всегда надо давать время, мы сыгрались, понимали, что от нас требует тренер. Сейчас вырвали победу. Становимся одной семьей.

— Каково это играть при таких трибунах?

— Незабываемые эмоции, наверно, это будет мой самый незабываемый матч. Поддержка подбадривала и привела к победе.

— Сказали, что расплакались после пенальти.

— Да, так и было. Но футбол всегда складывается из каких-то мелочей, сегодня удача была на нашей стороне. Не сказал бы, что Динамо — удобная команда.

Красно-белые выиграли Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.

В Тинькофф РПЛ «Спартак» финишировал на 10-м месте.