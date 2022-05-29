Хавбек «Спартака» Умяров рассказал, как игроки будут праздновать победу в финале БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как команда будет праздновать победу в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

— Что Ваноли сказал в раздевалке после победы?

— Слушайте, я в раздевалке успел только помыться, потому что у меня был допинг-контроль. Я сидел и сдавал допинг, поэтому я не успел ни из кубка попить, ни попраздновать нормально. Только на поле успел.

— Что сейчас будете делать?

— Поедем в ресторан. Сказать вам, какой? Чтобы вы туда приехали? Не скажу, извините.

— Как вам судейство?

— Не имею понятия, был ли пенальти или нет. У нас нет, как у вас телефонов, повторов, мы эпизод не видели. Но если Евгеньев прям так упал, может, там и было что-то, но я не видел.

— Но твои эмоции во время того, как назначили пенальти?

— Невероятные. Мы стояли с Шамаром на угловом и перекинулись парой фраз, что если судья пошел проверять, значит, что-то было.