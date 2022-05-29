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Литвинов — про пенальти: «Мне показалось, что его не было. Евгеньев сам наткнулся на мой локоть»

Литвинов считает, что пенальти был назначен неверно в финале БЕТСИТИ Кубка России
Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал назначенный пенальти в ворота команды на 90+8-й минуте финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Пенальти? Мне показалось, что его не было. Я выпрыгивал выше Евгеньева. Как мне показалось, он сам наткнулся на мой локоть. Но всем присуще ошибаться, тем более это финал. Обсудим еще этот пенальти, но главное, что выиграли.

Что дальше? Отдыхать. В следующем сезоне будем конкурировать с «Зенитом». Суперкубок? Все должны отдать свои силы, тем более мы будем отдохнувшими», — сказал Литвинов.

Отметим, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти и «Спартак» выиграл Кубок России.

Руслан Литвинов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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