Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил шансы своей команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

— Вы вышли в финал. Это событие.

— Все рады. Что я еще могу сказать? Делали свое дело. На поле получилось все то, что планировали.

— Впереди игра с «Динамо». «Спартак» — фаворит в этом матче?

— Это финал. Я думаю, что шансы пятьдесят на пятьдесят. Кто подготовится лучше, у кого будет крепче характер, тот и выиграет.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».