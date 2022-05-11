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Чернов: «Думаю, в финале шансы у «Спартака» и «Динамо» — 50 на 50»

Защитник «Спартака» Чернов оценил шансы команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»
Антон Иванов
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Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил шансы своей команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

— Вы вышли в финал. Это событие.

— Все рады. Что я еще могу сказать? Делали свое дело. На поле получилось все то, что планировали.

— Впереди игра с «Динамо». «Спартак» — фаворит в этом матче?

— Это финал. Я думаю, что шансы пятьдесят на пятьдесят. Кто подготовится лучше, у кого будет крепче характер, тот и выиграет.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Никита Чернов
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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