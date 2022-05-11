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Сегодня, 22:13

Директор «Енисея» — о поражении от «Спартака»: «Мы не смогли показать свой лучший футбол»

Директор «Енисея» оценил игру против «Спартака» в БЕТСИТИ Кубка России
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результат игры против «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России (0:3).

«Мы сыграли средне. Чтобы обыгрывать «Спартак», нужно показывать свой лучший футбол. Сегодня мы не смогли его показать,  — сказал Ивахов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Мы можем играть значительно ярче и лучше. Были отрезки игры, где мы показывали свой футбол, но не хватало концовки. Видно, что «Спартак» проанализировал нашу игру и играл вторым номером, пытался найти слабые стороны нашей команды. Им это удалось».

Также Ивахов поздравил соперника с выходом в финал.

«Поздравляю «Спартак» с победой! На пути к этому историческому событию для красноярского футбола мы обыграли такие классные команды как «Локомотив», «Крылья Советов», «Акрон», «Рубин». Но при этом мы сегодня увидели то, в чем нам нужно прибавить. Хочу поздравить наших болельщиков с этим историческим событием. Мы старались, но победить сегодня не получилось», — добавил он.

В финале Кубка «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое вчера победило «Аланию» (3:0) в другом полуфинальном матче.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

ФК Енисей
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