Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результат игры против «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России (0:3).

«Мы сыграли средне. Чтобы обыгрывать «Спартак», нужно показывать свой лучший футбол. Сегодня мы не смогли его показать, — сказал Ивахов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Мы можем играть значительно ярче и лучше. Были отрезки игры, где мы показывали свой футбол, но не хватало концовки. Видно, что «Спартак» проанализировал нашу игру и играл вторым номером, пытался найти слабые стороны нашей команды. Им это удалось».

Также Ивахов поздравил соперника с выходом в финал.

«Поздравляю «Спартак» с победой! На пути к этому историческому событию для красноярского футбола мы обыграли такие классные команды как «Локомотив», «Крылья Советов», «Акрон», «Рубин». Но при этом мы сегодня увидели то, в чем нам нужно прибавить. Хочу поздравить наших болельщиков с этим историческим событием. Мы старались, но победить сегодня не получилось», — добавил он.

В финале Кубка «Спартак» сыграет с московским «Динамо», которое вчера победило «Аланию» (3:0) в другом полуфинальном матче.

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».