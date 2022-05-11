Ваноли поделился деталями разговора с командой после выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился деталями разговора с командой после победы в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея» (3:0).

«Будет ли Максименко играть в финале? Не знаю, посмотрим. Вы бы поставили его? Да? Отлично!

Сказал в раздевалке ребятам, что сегодня можем праздновать, но с завтрашнего дня мы должны работать. Нам нужно реабилитироваться после первого круга. То поражения для нас — главная мотивация», — рассказал Ваноли «СЭ».

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо». Матч состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».