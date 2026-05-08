Защитник «Краснодара» Коста — о победе над «Динамо»: «Большая часть игры была за нами»

Защитник «Краснодара» Диего Коста прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, пенальти — 6:5) в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Не получилось забить гол, во втором тайме снизили интенсивность. Но большая часть игры была за нами. Рады победе», — сказал Коста.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

(Мария Захарян)