РФС утвердил время начала матчей «Спартак» — ЦСКА и «Краснодар» — «Динамо» Москва в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил время начала финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА и ответного матча финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 мск.

Игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 7 мая на «Ozon Арене», начало — в 20.30 мск. Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0.

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