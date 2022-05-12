По 5 футболистов «Динамо» и «Спартака» попали в символическую сборную 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
Объявлена символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
В команду вошли по 5 представителей «Динамо» и «Спартака», а также защитник «Енисея» Мингиян Бевеев.
10 мая «Динамо» обыграло «Аланию» (3:0), а 11 мая «Спартак» победил «Енисей» (3:0).
Символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России:
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Мингиян Бевеев («Енисей»).
Полузащитники: Кристофер Перейра («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Николо Моро («Динамо»).
Нападающие: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Федор Смолов («Динамо»), Квинси Промес («Спартак»).
Символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».
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