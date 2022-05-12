Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:26

По 5 футболистов «Динамо» и «Спартака» попали в символическую сборную 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Объявлена символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В команду вошли по 5 представителей «Динамо» и «Спартака», а также защитник «Енисея» Мингиян Бевеев.

10 мая «Динамо» обыграло «Аланию» (3:0), а 11 мая «Спартак» победил «Енисей» (3:0).

Символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России:

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Мингиян Бевеев («Енисей»).

Полузащитники: Кристофер Перейра («Спартак»), Даниил Фомин («Динамо»), Арсен Захарян («Динамо»), Николо Моро («Динамо»).

Нападающие: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Федор Смолов («Динамо»), Квинси Промес («Спартак»).

Символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Символическая сборная 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею 2022: путеводитель по турниру и почему нет России
Чемпионат мира-2022 по хоккею: расписание матчей, где пройдет, группы, почему не будет сборной России
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Денис Петровский: «Если бы «Енисей» поставил «автобус» со «Спартаком», мы бы ничем не запомнились»
Литвинов заявил, что готов всю карьеру играть за «Спартак»
Кристофер Мартинс: «Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале!»
Рианчо: «Было бы хорошо, если бы «Спартак» спас свой неудачный сезон победой в Кубке»
«Спартак» — самый великий и славный клуб России». Каттани — о сравнении с «Зенитом», Кубке и трансферах
Зотов надеется, что «Енисей» выйдет в РПЛ
Материалы сюжета: «Динамо» — «Спартак»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Кавазашвили — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Для меня важно, чтобы «Спартак» выиграл»
Пресняков-старший: «Реализация «Спартака» на уровне первенства пивного завода!»
Жиго о «Спартаке» в финале Кубка: «Нам необходимо победить во что бы то ни стало!»
Кавазашвили очень рад, что «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России
Зотов надеется, что «Динамо» и «Спартак» покажут зрелищный футбол в финале
Зотов назвал обидным поражение от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Петровский: «Если бы «Енисей» поставил «автобус» со «Спартаком», мы бы ничем не запомнились»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости