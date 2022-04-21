Пресняков: «Есть надежда, что «Спартак» выиграет Кубок России»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможности красно-белых выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

«Спартак» уже в полуфинале. Дай Бог, чтобы и там было везение. Главное, чтобы не расслаблялись после победы над ЦСКА. Надо и дальше играть. Тогда есть шансы оказаться в финале. Есть надежда, что «Спартак» выиграет Кубок России. Симпатизирую «Алании» и «Енисею», которые прошли дальше. Для них победа очень важна. Хоть я и буду на стороне красно-белых, хотел бы, чтобы они и дальше шли даже в игре со «Спартаком». В кубке любая команда может дойти до финала", — сказал Пресняков «СЭ».

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак».

Жеребьевка 1/2 финала турнира пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.