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Сегодня, 10:18

Пресняков: «Есть надежда, что «Спартак» выиграет Кубок России»

Пресняков-старший оценил шансы «Спартака» выиграть Кубок России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможности красно-белых выиграть БЕТСИТИ Кубок России.
«Спартак» уже в полуфинале. Дай Бог, чтобы и там было везение. Главное, чтобы не расслаблялись после победы над ЦСКА. Надо и дальше играть. Тогда есть шансы оказаться в финале. Есть надежда, что «Спартак» выиграет Кубок России. Симпатизирую «Алании» и «Енисею», которые прошли дальше. Для них победа очень важна. Хоть я и буду на стороне красно-белых, хотел бы, чтобы они и дальше шли даже в игре со «Спартаком». В кубке любая команда может дойти до финала", — сказал Пресняков «СЭ».

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо», «Енисей», «Алания» и «Спартак».

Жеребьевка 1/2 финала турнира пройдет сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 по московскому времени. Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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