Яковлев заявил, что будет болеть за ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Арендованный «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев после стыкового матча, в котором нижегородцы обыграли «Родину» со счетом (3:0), рассказал, где будет поддерживать «армейцев» в суперфинале Кубка России.

«Я буду в «Лужниках» 11 июня в суперфинале Кубка России. Буду болеть за ЦСКА. Перед матчем с «Краснодаром» еще ни с кем из футболистов армейцев не связывался и ничего пока им не говорил перед таким ответственным матчем», — приводит слова Яковлева Metaratings.ru.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.