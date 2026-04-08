Помазун — о победе над «Зенитом»: «К пенальти готовились, шпаргалки делали»

Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал победу над «Зенитом» (0:0, пенальти — 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«К пенальти готовились, шпаргалки делали. Перед игрой садились, разбирали. Прилетела кому-то бутылка от болельщиков? Не знаю, я не видел. Все живы-здоровы.

Максименко отлично отыграл. В конце второго тайма выручил нас, отправил в серию пенальти. Вратарская победа? Конечно, у нас три вратаря», — сказал Помазун.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА.