Помазун — о победе над «Зенитом»: «К пенальти готовились, шпаргалки делали»
Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал победу над «Зенитом» (0:0, пенальти — 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.
«К пенальти готовились, шпаргалки делали. Перед игрой садились, разбирали. Прилетела кому-то бутылка от болельщиков? Не знаю, я не видел. Все живы-здоровы.
Максименко отлично отыграл. В конце второго тайма выручил нас, отправил в серию пенальти. Вратарская победа? Конечно, у нас три вратаря», — сказал Помазун.
В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА.
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