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Помазун — о победе над «Зенитом»: «К пенальти готовились, шпаргалки делали»

Роман Кольцов
Корреспондент

Вратарь «Спартака» Илья Помазун прокомментировал победу над «Зенитом» (0:0, пенальти — 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«К пенальти готовились, шпаргалки делали. Перед игрой садились, разбирали. Прилетела кому-то бутылка от болельщиков? Не знаю, я не видел. Все живы-здоровы.

Максименко отлично отыграл. В конце второго тайма выручил нас, отправил в серию пенальти. Вратарская победа? Конечно, у нас три вратаря», — сказал Помазун.

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;серии пенальти.«Спартак» выбил «Зенит» из Кубка. Помазун вышел специально под серию пенальти и взял два удара

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА.

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Илья Помазун
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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