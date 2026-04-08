Фанаты «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после кубкового матча

После матча второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти 7:6) произошел инцидент между болельщиками сине-бело-голубых и футболистами московской команды.

Игра прошла 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Когда спартаковцы праздновали победу у ворот, в которые исполняли пенальти, фанаты «Зенита» стали бросать в них посторонние предметы, в том числе бутылки. На это отреагировали игроки питерской команды — они подбежали к соперникам и пытались доказать, что гости сами провоцируют болельщиков.

Одна из бутылок, брошенных с трибун, попала в форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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