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Карседо — об инциденте игроков «Спартака» с фанатами «Зенита»: «Ничего серьезного, к счастью»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо рассказал об инциденте после матча второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, пенальти 7:6).

Игра прошла 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. По окончании матча фанаты «Зенита» стали бросать в игроков «Спартака» посторонние предметы, в том числе бутылки, одна из которых попала в голову форварда красно-белых Манфреда Угальде.

— После матча произошел инцидент с фанатами «Зенита». Что стало причиной?

— Ничего особенного, мы праздновали победу. Фанатский сектор находился рядом. Возможно, подумали, что мы пытаемся им что-то сказать. Но это не так. Мы просто радовались с нашими болельщиками, давно не побеждали в Санкт-Петербурге.

— Показалось, что бутылка прилетела в кого-то из игроков «Спартака». Все в порядке?

— Ничего серьезного, к счастью. Мы праздновали, хотели разделить это со своими болельщиками. Нужно относиться друг к другу с уважением, это главное, — отметил Карседо.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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Хуан Карлос Карседо
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