Вратарь «Динамо» Расулов — об ответном матче с «Зенитом»: «Задел есть, но нам нельзя расслабляться»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— Тюкавин сказал, что не знает, хватит ли «Динамо» задела.

— Да, задел есть, но нам нельзя расслабляться. Понятное дело, что «Зенит» — сильная команда, учитывая, какие футболисты там играют. Поэтому, хоть задел и есть, нужно так же продолжать, играть так же, как и в первой встрече с «Зенитом». Я думаю, мы в тот раз показали хороший футбол. Если продолжим так же, то, думаю, у нас есть шансы на проход в полуфинал.

Ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ «Динамо» — «Зенит» пройдет в четверг, 27 ноября 2025 года, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:30 по московскому времени.

«Динамо» одержало победу в первом матче против «Зенита» со счетом 3:1, игра проходила в Санкт-Петербурге.