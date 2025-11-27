Семшов: «Динамо» будто пересобралось, и команда готова биться за Ролана Гусева»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— С любопытством жду матча «Динамо» — «Зенит», думаю, нас ждет яркая и интенсивная игра. Наверняка «Зенит» не готов так просто уступить место в Пути РПЛ, а «Динамо» будто пересобралось, и команда готова биться за Ролана Гусева.

Погода сейчас уже прохладная, но такие матчи обычно смотрятся живо — когда темп высокий, забываешь, что зима близко. Поэтому лучше быть на стадионе: там эмоции совсем другие, они передаются игрокам, и команда чувствует поддержку не через экран, а прямо здесь и сейчас.

К тому же это последний матч на «ВТБ Арене» в этом году, следующая домашняя игра только весной. Хороший повод поддержать команду вживую и почувствовать атмосферу, пока сезонная пауза не началась, — сказал Семшов «СЭ».

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в четверг, 27 ноября 2025 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Динамо» одержало победу в первом матче против «Зенита» со счетом 3:1, игра прошла в Санкт-Петербурге.