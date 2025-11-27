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На ответном матче «Динамо» и «Зенита» в 1/4 финала Кубка ожидается аншлаг

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото ФК «Динамо»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве реализованных билетов на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

«На матче «Динамо» — «Зенит» ожидается аншлаг — уже четвертый на «ВТБ Арене» в первой части сезона. На утро в продаже оставалось совсем минимальное количество билетов. Мы рады, что наши болельщики готовы быть рядом с командой в любой ситуации. Тем более что всех нас ждет такое принципиальное противостояние. И с погодой повезло — для поздней осени она вполне комфортная», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет в четверг, 27 ноября 2025 года, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20:30 по московскому времени.

«Динамо» одержало победу в первом матче против «Зенита» со счетом 3:1, игра прошла в Санкт-Петербурге. Победитель пары встретится в 1/2 финала Пути РПЛ со «Спартаком».

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