Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который забил гол в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «СКА-Хабаровска» (2:0), поделился эмоциями от прошедшей встречи и оценил поле на стадионе «ВЭБ Арена».

«Сегодня была непростая игра. Мы вели в счете, но соперник мог приблизиться к нам в любой момент. Рады сегодняшней победе. Что касается поля, то никаких проблем не ощущалось, оно было нормальное», — сказал Влашич.

21 февраля команда Виктора Гончаренко выиграла у «СКА-Хабаровска» и вышла в 1/4 финала турнира. В составе армейцев также гол на свой счет записал хавбек Ильзат Ахметов.

(Сергей Федоров)