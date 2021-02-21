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Влашич высказался о поле в кубковом матче ЦСКА — «СКА-Хабаровск»

17:21
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который забил гол в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу против «СКА-Хабаровска» (2:0), поделился эмоциями от прошедшей встречи и оценил поле на стадионе «ВЭБ Арена».

«Сегодня была непростая игра. Мы вели в счете, но соперник мог приблизиться к нам в любой момент. Рады сегодняшней победе. Что касается поля, то никаких проблем не ощущалось, оно было нормальное», — сказал Влашич.

21 февраля команда Виктора Гончаренко выиграла у «СКА-Хабаровска» и вышла в 1/4 финала турнира. В составе армейцев также гол на свой счет записал хавбек Ильзат Ахметов.

(Сергей Федоров)

ЦСКА — СКА-Хабаровск

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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