ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка
ЦСКА вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России. В игре 1/8 финала столичный клуб обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.
В первом тайме гол забил Ильзат Ахметов, в середине второго отличился Никола Влашич.
На 54-й минуте на замену вышел новичок армейцев Саломон Рондон, для которого игра стала дебютной за клуб.
ЦСКА стал третьим четвертьфиналистом турнира. 20 февраля в восьмерку сильнейших пробились «Динамо» и «Арсенал», обыгравшие «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1) соответственно.
БЕТСИТИ Кубок России
1/8 финала
ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0 (1:0)
Голы: Ахметов, 39 (1:0). Влашич, 66 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов (Чалов, 73), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Влашич (Марадишвили, 85), Сигурдссон (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эммерсон, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Безлихотнов, Барков, Брагин, Базелюк (Назаров, 70).
Предупреждение: Назаров, 80.
Удаление: Брагин, 50 (грубая игра).
Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Кобзев (Москва).
21 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2020-2021/playoff/
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