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ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в четвертьфинал Кубка

16:25
21 февраля 2021. ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 февраля 2021. ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА вышел в четвертьфинал БЕТСИТИ Кубка России. В игре 1/8 финала столичный клуб обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

В первом тайме гол забил Ильзат Ахметов, в середине второго отличился Никола Влашич.

На 54-й минуте на замену вышел новичок армейцев Саломон Рондон, для которого игра стала дебютной за клуб.

ЦСКА стал третьим четвертьфиналистом турнира. 20 февраля в восьмерку сильнейших пробились «Динамо» и «Арсенал», обыгравшие «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1) соответственно.

БЕТСИТИ Кубок России

1/8 финала

ЦСКА (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0 (1:0)

Голы: Ахметов, 39 (1:0). Влашич, 66 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов (Чалов, 73), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Влашич (Марадишвили, 85), Сигурдссон (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эммерсон, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Безлихотнов, Барков, Брагин, Базелюк (Назаров, 70).

Предупреждение: Назаров, 80.

Удаление: Брагин, 50 (грубая игра).

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Кобзев (Москва).

21 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА — СКА-Хабаровск

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2020-2021/playoff/

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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