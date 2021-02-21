Виктор Онопко: «У ЦСКА хорошие шансы на победу в Кубке»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением об игре армейцев в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровск» (2:0).

«Победа на классе, не было недооценки соперника, — сказал Онопко «СЭ». — Понятно, что дивизион ниже, но ребята серьезно подошли к этой игре. Было сразу видно, что уровень выше, чем СКА. А преимущество ЦСКА с каждой минутой чувствовалось все больше, и больше. Если говорить о дебюте Рондона, то мне понравилось, что он мячи не терял практически. Он хорошо играет спиной, открывался правильно... Вполне мог забить».

Также Онопко оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке России.

«Все матчи непредсказуемы. Я еще не беру то, что будет жеребьевка. Мы видели, что тот же «Зенит» вылетел. Считаю, «Зенит» вылетел заслужено. Да и пока все результаты заслуженные. Но у ЦСКА хорошие шансы на победу в Кубке, они настроены на это», — добавил Онопко.

ЦСКА стал третьим четвертьфиналистом турнира. 20 февраля в восьмерку сильнейших пробились «Динамо» и «Арсенал», обыгравшие «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1) соответственно.

(Данил Алешин)