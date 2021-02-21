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«Локомотив» — «Тамбов»: Пабло открыл счет в матче

17:29
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Защитник «Локомотива» Пабло отличился в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Он открыл счет в середине первого тайма — 1:0.

Для бразильца это дебютный официальный матч в составе московского клуба.

Локомотив — Тамбов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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