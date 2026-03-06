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Быстров: «Эмери уволили после 1:5 от «Динамо»? Прибавляют! За десятилетие Карседо набрался опыта»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых от «Динамо» (2:5) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хороший матч был. Не понимаю, почему Карседо не делал вовремя замены. Наверное, Кубок не так важен для «Спартака». Все силы бросят на чемпионат, чтобы побороться за чемпионство! Хотят экспериментировать, пускай экспериментируют. Уже даже смысла ругать или хвалить не вижу. Эмери уволили после разгрома 1:5 от «Динамо»? Сейчас 5:2. Прибавляют! За десятилетие Карседо набрался опыта», — сказал Быстров «СЭ».

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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Владимир Быстров
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