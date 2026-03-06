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Быстров — о «Спартаке»: «Новое руководство хочет сделать клуб середнячком?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» заявил, что красно-белым нужен статусный тренер.

«Может быть, новое руководство хочет сделать «Спартак» середнячком? Глядя на клуб, мне кажется, предпосылки есть. Что мешает подписать сильного тренера и строить команду? Даже если они выбрали иностранный вектор, нужно было приглашать тренера сильнее. Если «Спартак» считается грандом, то и статус тренера должен соответствовать. Но что касается Карседо, то все еще может быть», — сказал Быстров «СЭ».

5 марта «Спартак» потерпел поражение в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России от «Динамо» (2:5).

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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Владимир Быстров
Хуан Карлос Карседо
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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