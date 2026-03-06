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РФС опубликовал расписание ответных полуфиналов Пути РПЛ и первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стало известно расписание ответных полуфинальных матчей Пути РПЛ и первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи

17 марта (вторник)

19:30. «Краснодар» — ЦСКА (Москва)

18 марта (среда)

20:45. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)

Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап

18 марта (среда)

18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала)

19 марта (четверг)

18:30 «Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)

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Кубок России
РФС
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