РФС опубликовал расписание ответных полуфиналов Пути РПЛ и первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России
Стало известно расписание ответных полуфинальных матчей Пути РПЛ и первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
Путь РПЛ. 1/2 финала. Ответные матчи
17 марта (вторник)
19:30. «Краснодар» — ЦСКА (Москва)
18 марта (среда)
20:45. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва)
Путь регионов. 1/2 финала. Первый этап
18 марта (среда)
18:15. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Махачкала)
19 марта (четверг)
18:30 «Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)
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