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Газзаев: «ЦСКА очень важно пробиться в финал Кубка, а «Крыльям» поднять свою репутацию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча полуфинала пути регионов FONBET Кубка России между армейцами и «Крыльями Советов».

«Перед ЦСКА всегда ставится задача выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Это правильно. Сегодняшнее выступление не удовлетворяет ни болельщиков, ни самих футболистов. Во второй части сезона матчи складываются очень тяжело, хотя команда полтора месяца готовилась к сезону. Отсюда вытекает вопрос: чем они там занимались?

«Крылья Советов» выглядели очень перспективно в матче с «Зенитом». Петербуржцы на последних минутах еле-еле удержали победу. Поэтому загадывать, как сложится кубковый матч, не буду. Но ЦСКА очень важно пробиться в финал Кубка, а «Крыльям» поднять свою репутацию с приходом нового тренера», — сказал Газзаев «СЭ».

В другом полуфинале пути регионов встретятся «Зенит» и «Спартак».

Предыдущая встреча «Крыльев Советов» и ЦСКА состоялась в октябре 2025 года и завершилась победой москвичей со счетом 1:0.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Крылья Советов» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка
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Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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