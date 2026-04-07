«Крылья Советов» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграют в 1/2 финала 2-го этапа Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 7 апреля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

07 апреля, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2025-го и завершится 24 мая 2026-го.