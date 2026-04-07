Тарпищев — об игре «Зенит» — «Спартак»: «Будут биться, но призываю не обращать внимания на маску Соболева»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Думаю, настрой на «Зенит» будет соответствующий. Особенно после той игры в РПЛ, где было назначено два пенальти. Люди будут биться, да и «Спартак» прибавил по качеству игры. Маска Соболева? Это мелкие вещи, на них не надо обращать внимания. И призываю всех так», — сказал Тарпищев «СЭ».

Матч пройдет 8 апреля на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.