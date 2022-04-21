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«Карма». В «Спартаке» отреагировали на жест Языджи в исполнении Бакаева

В «Спартаке» отреагировали на жест Языджи в исполнении Бакаева
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» в четвертьфинале Бетсити Кубка России обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. После гола хавбек поднес руку к уху, повторив жест форварда армейцев Юсуфа Языджи в матче РПЛ против «Спартака».

«Карма», — подписала видео пресс-служба «Спартака».

«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России. Также в 1/2 финала вышли «Динамо», «Енисей» и «Алания». Жеребьевка состоится 21 апреля и начнется в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи пройдут 11 и 12 мая.

«Вот ему ответочка». Зелимхан Бакаев — о победном голе в матче с ЦСКА

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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