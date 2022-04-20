Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях от гола в ворота ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России (1:0) объяснил свое эмоциональное празднование гола.

— Никакого равного матча. Мы доминировали от начала и до конца. Если бы не удаление, мы все равно бы доминировали. У нас сумасшедший настрой. Это не объяснить. Надо присутствовать и чувствовать это.

Мы можем справляться без Промеса, но с ним мы сильнее. Он всех заряжает энергией и эмоциями.

— Когда ты забил, ты поднес руку к уху. Что это значит?

— В прошлой игре был такой момент, когда у них Языджи так сделал. Вот ему ответочка. У нас дома они это делали. А мы сделали это в более важном матче.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.