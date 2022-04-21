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Сегодня, 13:05

Агент Моро рассказал о состоянии игрока после травмы в матче с «Балтикой»

Сергей Разин
корреспондент
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Никки Вуксан, агент полузащитника «Динамо» Николы Моро, рассказал о том, как проходит восстановление игрока.

«Да, травма Николы выглядела неприятно. Я пока не знаю, когда он вернется, но он из Хорватии, поэтому это должно произойти скоро, ха-ха. Сыграет ли он до конца сезона? Пока непонятно», — приводит слова Вуксана Sport24.

Моро получил травму в четвертьфинале Бетсити Кубка России против «Балтики» (1:1, 5:4 — пен.). 24-летний хорват разбил нос в столкновении с Максимом Тишкиным.

В текущем сезоне Моро провел 24 матча в РПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-21-on-iz-khorvatii-poetomu-dolzhen-skoro-vernutsya-agent-vyskazalsya-o-travme-moro
Никола Моро
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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