Агент Моро рассказал о состоянии игрока после травмы в матче с «Балтикой»

Никки Вуксан, агент полузащитника «Динамо» Николы Моро, рассказал о том, как проходит восстановление игрока.

«Да, травма Николы выглядела неприятно. Я пока не знаю, когда он вернется, но он из Хорватии, поэтому это должно произойти скоро, ха-ха. Сыграет ли он до конца сезона? Пока непонятно», — приводит слова Вуксана Sport24.

Моро получил травму в четвертьфинале Бетсити Кубка России против «Балтики» (1:1, 5:4 — пен.). 24-летний хорват разбил нос в столкновении с Максимом Тишкиным.

В текущем сезоне Моро провел 24 матча в РПЛ, в которых забил гол и сделал результативную передачу.