Дуглас Сантос о поражении от «Алании»: «Нужно поднять голову выше, хоть мы и провели не очень хороший матч»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение от «Алании» (2:2, 5:6 — по пенальти) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Пусть сегодня не во всех эпизодах нам удавалось показывать свой футбол, но мы атаковали, боролись до самого конца, смогли перевернуть игру и выйти вперед. К сожалению, на последних секундах соперник сравнял счет. Но это футбол, мы знаем, что в нем бывают и такие моменты. Нам нужно поднять голову повыше, хоть мы и провели не очень хороший матч. Впереди у нас важнейшие игры в чемпионате, мы должны защищать наше преимущество. В гостях, не только в Кубке, но и в Премьер-лиге, в этом сезоне нам особенно непросто, но сейчас надо собрать все силы в кулак и показать лучшее, на что мы способны.

Я бы сказал, что пенальти — лотерея, но огромное значение также имеет то, как складывалась игра, какой была твоя уверенность в своих силах. Требуется максимальная концентрация в такой напряженный момент. Я сам небольшой специалист в том, что касается пенальти, но когда выпадает случай, стараюсь ударить как можно точнее и спокойнее, чтобы точно забить», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сантоса.

Также футболист рассказал, что поговорил с одноклубником Даниилом Круговым, который не забил решающий пенальти.

«Еще на поле я подошел к Кругу и сказал, чтобы он не переживал, что подобное происходит, что он еще молод. Сказал, что я тоже не забивал пенальти, когда играл за сборную Бразилии. Такие вещи случаются с футболистами в течение их карьеры, и нам нужно принимать их и учиться на них. Подобные ситуации должны делать тебя сильнее, главное — не зацикливаться на них», — добавил Сантос.

«Алания» вышла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, жеребьевка которого состоится завтра, 21 апреля, начало — в 20.55. Полуфинальные матчи пройдут 11 и 12 мая.