В «Динамо» поделились мнением о судействе в матче против «Спартака»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» (5:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— В игре со «Спартаком» отменили два гола «Динамо» из-за офсайдов. Согласны ли вы с решением?

— Если честно, я не видел повторов, кроме первого гола, в котором, видимо, был офсайд. По второму мячу нужно посмотреть, но судья принял решение быстро, то есть офсайдные линии не чертились. Видимо, они просто по картинке это увидели.

— Во втором тайме «Динамо» буквально разгромило «Спартак». Было ли ощущение, что соперник в этот момент психологически просел?

— Психологически «Спартак» не просел, ведь они собрались и забили гол. Это сложно сделать после того, как ты пропускаешь четыре гола подряд.

— За счет чего удалось провести такой мощный отрезок?

— Я думаю, что сыграли роль замены. Сразу после этого вышли свежие игроки, и удалось в трех или четырех атаках подряд забить.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

Мелания Титаева