Семин о разгромном поражении «Спартака» от «Динамо»: «Видимо, там слишком много проблем»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Динамо» хвалить еще рано. Вчерашний матч и встреча с «Крыльями Советов» в чемпионате были отличными с точки зрения атаки. Но команде нужна стабильность, чтобы исправить нынешнее положение дел в РПЛ. Они должны бороться за самые высокие места. Но очень понравился в их исполнении кубковый матч против «Спартака». В этом дерби «Динамо» проявило себя в самом лучшем виде. Игроки ближайшего резерва также отлично проявили себя, выходя со скамейки запасных. Это игра, конечно, идет в актив команды. Они молодцы. Игра «Спартака»? Когда команда проигрывает с таким крупным счетом, то, видимо, там слишком много проблем», — сказал Семин «СЭ».

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.