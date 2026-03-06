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Тюкавин — о Кубке России: «Чувствуется ответственность перед Гусевым, командой и руководством»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал «СЭ» победу в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (5:2).

— Во втором тайме «Динамо» буквально разгромило «Спартак». За счет чего удалось провести такой мощный отрезок?

— Не могу сказать, за счет чего. Так получилось. Забили голы и выиграли матч.

— Руководство поставило задачу перед Роланом Гусевым выиграть Кубок. Чувствуется ли дополнительная ответственность перед тренером?

— Конечно, чувствуется — не только перед Роланом Александровичем, но и перед всей командой и руководством.

— Вы уже знакомы с требованиями Гусева, так как он давно работает в клубе. Насколько легче адаптироваться к его стилю по сравнению с тем, если бы пришел совершенно новый тренер?

— Да, мы давно знакомы с Роланом Александровичем. Это немного облегчает адаптацию. Сейчас мы провели полноценные сборы и еще поближе притерлись к нему как к главному тренеру.

— Две крупные победы подряд. Изменился ли настрой внутри команды?

— Конечно, когда побеждаешь, это всегда приятно. Это всплеск эмоций. Однако через два дня игра с ЦСКА, и нужно уже серьезно готовиться к этому матчу.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

Мелания Титаева

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Константин Тюкавин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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