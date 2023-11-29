Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:43

В «Динамо» ожидают красивую и агрессивную игру в матче с «Зенитом» без судейского влияния

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— Писали, что «Динамо» покинет Паршивлюк по итогам сезона.

— Сергей Паршивлюк когда-нибудь, покинет, наверное, «Динамо», но как вы знаете из предыдущих сезонов, мы подходим к окончанию сезона и решаем дальнейшее будущее Сергея. Этот вопрос нужно обсуждать ближе к апрелю-маю.

— Какая колкость «Зенита» вам понравилась?

— Я не следил.

— Не видели про жемчужину?

— Нет.

— Все ли билеты проданы?

— Насколько я знаю, у нас сегодня будет более 20 тысяч.

— Какие ожидания?

— Чтобы зрители увидели красивую, агрессивную и хорошую игру без судейского влияния, как это было в предыдущем кубковом матче. Ну и естественно все динамовские болельщики рассчитывают на положительный результат.

— Не переживаете, что матч может быть больше гостевым, потому что активные фанаты бойкотируют?

— Это данность, которую мы не можем изменить. Признательны всем нашим болельщикам, которые не бойкотируют и ходят на стадион. Наши болельщики — те кто на стадионе. Те кто бойкотирует, другая история.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 18.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
1
Читайте также
Фонд гимнастической этики оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер
Бедард прокомментировал ситуацию с Перри на фоне слухов о его связи со своей матерью
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Билялетдинов: «Пусть Галактионов работает в «Локомотиве», нет оснований его увольнять»
Гафин — о стажировке Аршавина: «Пока оформляем московскую прописку»
Между защитником «Оренбурга» Сиваковым и Абаскалем произошла перепалка в перерыве
«Ростов» — ЦСКА: прямая трансляция матча 1/4 финала Кубка России
«Динамо» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Мостовой — о работе Абаскаля в «Спартаке»: «Ему без разницы, он отдыхает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Между защитником «Оренбурга» Сиваковым и Абаскалем произошла перепалка в перерыве

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости