«Спартак» в меньшинстве проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:1.

Единственный гол на 10-й минуте с пенальти забил Николай Титков. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Никиты Чернова.

В конце первого тайма красно-белые остались в меньшинстве — красную карточку после подсказки ВАР получил Олег Рябчук.

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится на «Открытие Арене» в Москве.