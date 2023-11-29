Между защитником «Оренбурга» Сиваковым и Абаскалем произошла перепалка в перерыве

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль повздорил с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым в перерыве матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Тренер и футболист обсуждали что-то на повышенных тонах на итальянском, когда шли в подтрибунное помещение стадиона «Газовик». 35-летний Сиваков выступал за итальянские «Кальяри» и «Пьяченцу» по ходу карьеры.

После первого тайма «Оренбург» обыгрывал «Спартак» со счетом 1:0.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».