Кононов о матче с «Балтикой»: «Если не брать счет, то я игроками доволен»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Балтики» (0:2) в первом этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Специалист остался недоволен действиями игроков, вышедших на замену.

«Замены должны нас усиливать, но есть претензии к определенным игрокам. Не понравилось то, как мы начали игру. Было очень много ошибок при выходе из обороны, при технической работе с мячом.

Концовка первого тайма была очень хорошей. Во втором тайме играли более уверенно. Игра была, можно сказать, равная. Если не брать счет, то я игроками доволен», — цитирует Кононова matchtv.ru.

«Балтика» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. Ее следующим соперником станет проигравшая команда в паре «Динамо» Москва — «Зенит» (первый матч — 3:1). «Торпедо» покинуло турнир.