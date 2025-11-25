«Рубин» уступил «Арсеналу» в серии пенальти и вылетел из Кубка России

«Арсенал» в серии пенальти победил «Рубин» в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России — 0:0, пенальти 3-2. Игра прошла в Туле.

У хозяев пенальти реализовали Амур Калмыков, Даниил Пенчиков и Резван Мирзов, у гостей — Руслан Безруков и Игорь Вуячич. Незабитые пенальти у казанской команды на счету Далера Кузяева, Никиты Васильева и Андерсона Арройо.

«Арсенал» вышел во второй этап 1/4 финала пути регионов и сыграет с проигравшей командой в паре «Спартак» — «Локомотив» (первый матч — 3:1). «Рубин» выбыл из турнира.

Ранее во вторник «Балтика» на выезде одержала победу над «Торпедо» (2:0) в Кубке России.