Талалаев после победы над «Торпедо»: «Рад, что «Балтика» выполнила задачу»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев доволен игрой команды в матче с «Торпедо» (2:0) в первом этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Я рад, что мы выполнили задачу. Кто-то говорит, что мы делим матчи на важные и неважные. Мы играем каждый матч на победу.

Нравится, что [все игроки] учитывают ошибки партнеров. Очень понравился первый гол. Нам не хватает агрессии в штрафной, [но] сегодня меня удовлетворило то, как действовал Оффор и вся группа нападения. Только после счета 2:0 не совсем правильно играли мои футболисты. Можно было продолжать контролировать мяч и не переходить на встречные атаки с «Торпедо», — цитирует Талалаева matchtv.ru.

«Балтика» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. Ее следующим соперником станет проигравшая команда в паре «Динамо» Москва — «Зенит» (первый матч — 3:1).