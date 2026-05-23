Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Тренер «Краснодара» Мусаев о давлении после упущенного золота РПЛ: «Ребята знают, как справляться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед суперфиналом со «Спартаком» в FONBET Кубке России ответил на вопрос об упущенном золоте «быков» в чемпионате России-2025/26.

В борьбе за чемпионство «Краснодар» уступил «Зениту» два очка и занял второе место в РПЛ.

— У вас есть дополнительное давление после упущенного золота в РПЛ?

— Третий год мы боремся за первое-второе место, у нас два серебра и золото. Весной у нас не было права на ошибку, играть под давлением мы привыкли. Ребята знают, как справляться, как готовиться — они объединились. Эта команда знает, как готовиться к большим матчам. Нужно получить удовольствие. Смотрел финал Кубка в прошлом году, такое шоу, отличная организация. Да, завтра будет давление, но ради таких матчей мы и получаем травмы, не видим свои семьи.

Факт, что «Спартаку» удобнее играть в Москве, команда сама из Москвы. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле, но как выпало, так и выпало. Так решили. У нас будет большая поддержка, много болельщиков приедет из Краснодара. Может, «Спартаку» и будет удобнее, но не думаю, что это будет решать, — отметил Мусаев.

Финальный матч между «Краснодаром» и «Спартаком» в Кубке России состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мурад Мусаев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Песков сообщил об отсутствии планов по новому разговору Путина и Трампа
Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет
Петросян сменила тренера, но все еще в поисках. Что ее ждет в новом сезоне?
Лавров заявил о попытках Киева атаками дестабилизировать российское общество
Сотни людей остаются пропавшими после наводнения в Непале
Почему Талалаеву раньше прощали выходки и оскорбления, а теперь он раздражает всех
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Суперфинал Кубка России «Краснодар» — «Спартак»: матч за трофей
Слишкович назвал Селихова одним из лучших вратарей России: «Доказал это сто раз»
Барко набил татуировку в честь победы «Спартака» в Кубке России
Мусаев о критике Боселли: «Про Баджо тоже все говорили, но до него не забили Барези и Массаро»
Умяров: «Музей «Спартака» выставил разбитый кубок. Ради этого можно было его разбить»
Карседо: «Барко играл в финале Кубка России на уколах, очень благодарен ему»
Карседо: «Мы делали все, чтобы вернуть «Спартак» в те времена, когда он побеждал и это было нормой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мусаев: «Краснодар» уже должен быть победителем, потому что никому в Кубке не проиграл»

Тренер «Спартака» Карседо — о финале Кубка России с «Краснодаром»: Было бы здорово завершить сезон трофеем»
Новости
RSS RSS
Все новости