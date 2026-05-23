Тренер «Краснодара» Мусаев о давлении после упущенного золота РПЛ: «Ребята знают, как справляться»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед суперфиналом со «Спартаком» в FONBET Кубке России ответил на вопрос об упущенном золоте «быков» в чемпионате России-2025/26.

В борьбе за чемпионство «Краснодар» уступил «Зениту» два очка и занял второе место в РПЛ.

— У вас есть дополнительное давление после упущенного золота в РПЛ?

— Третий год мы боремся за первое-второе место, у нас два серебра и золото. Весной у нас не было права на ошибку, играть под давлением мы привыкли. Ребята знают, как справляться, как готовиться — они объединились. Эта команда знает, как готовиться к большим матчам. Нужно получить удовольствие. Смотрел финал Кубка в прошлом году, такое шоу, отличная организация. Да, завтра будет давление, но ради таких матчей мы и получаем травмы, не видим свои семьи.

Факт, что «Спартаку» удобнее играть в Москве, команда сама из Москвы. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле, но как выпало, так и выпало. Так решили. У нас будет большая поддержка, много болельщиков приедет из Краснодара. Может, «Спартаку» и будет удобнее, но не думаю, что это будет решать, — отметил Мусаев.

Финальный матч между «Краснодаром» и «Спартаком» в Кубке России состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

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