Мусаев: «Краснодар» уже должен быть победителем, потому что никому в Кубке не проиграл»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не считает, что по финальному матчу со «Спартаком» в FONBET Кубке России можно будет оценивать весь сезон для «быков».

Команды сыграют в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

«В футболе часто решают мелочи. Мы шли уверенно в РПЛ, но в одной игре, в которой были лучше, не смогли реализовать свои моменты. Не думаю, что по завтрашнему матчу можно будет оценивать весь сезон. Фактически мы уже должны быть победителями, потому что никому в Кубке не проиграли. Но сейчас новый формат.

Обычно и мы, и «Спартак» не закрываемся — ищем счастье в атаке. Цена ошибки высока, но не думаю, что игра будет закрытая.

Нам бы хотелось выиграть. У нас еще нет такого трофея. Мы отдадим все силы. Надеюсь, завтра все будет хорошо», — отметил Мусаев.

В чемпионате России сезона-2025/26 «Краснодар» занял второе место, уступив два очка победителю «Зениту».

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