Тренер «Спартака» Карседо — о финале Кубка России с «Краснодаром»: Было бы здорово завершить сезон трофеем»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России с «Краснодаром».

«Это будет очень важный матч. Для всех: для клуба, игроков, болельщиков и всей семьи «Спартака». Было бы здорово завершить сезон победой и трофеем. Да, это не изменит оценки всей работы. Но было бы здорово закончить именно таким образом.

Мы готовимся, визуализируем и делаем все, чтобы провести матч с «Краснодаром» как можно лучше. Это не первый финал, у нас есть такой опыт. Мы готовы, знаем, что нужно делать.

Давно был в «Лужниках», 14 лет назад. Но у меня остались приятные воспоминания. Сейчас стадион реконструировали, болельщики ближе к полю», — сказал Карседо.

Игра состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по местному времени.

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