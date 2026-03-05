Гусев объяснил, почему Лунев вышел в стартовом составе против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев объяснил выбор в пользу Андрея Лунева в матче со «Спартаком» (5:2) в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Почему выбрали Лунева?

— Это наш выбор с тренером вратарей. Пока я не вижу смысла трогать Андрея. У нас три равноценных вратаря, но пока эту позицию занимает Лунев.

Я очень жду Луиса и Баху. Они работают по индивидуальной программе. Но подробнее может сказать медицинский штаб.

Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.

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