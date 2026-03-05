Жирков о победе над «Спартаком»: «Всегда приятно выигрывать такие матчи»

Помощник главного тренера «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как вам победа?

— Всегда приятно выигрывать такие игры. Надеюсь, дальше футбол будет еще лучше.

— Для вас «Спартак» — принципиальный соперник?

— Для нас все соперники принципиальные.

— В чем секрет успеха Гусева в первых матчах после рестарта сезона?

— В работе команды, игроков, тренерского штаба.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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