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5 марта, 23:30

Жирков о победе над «Спартаком»: «Всегда приятно выигрывать такие матчи»

Александр Абустин
корреспондент
Федор Носов

Помощник главного тренера «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как вам победа?

— Всегда приятно выигрывать такие игры. Надеюсь, дальше футбол будет еще лучше.

— Для вас «Спартак» — принципиальный соперник?

— Для нас все соперники принципиальные.

— В чем секрет успеха Гусева в первых матчах после рестарта сезона?

— В работе команды, игроков, тренерского штаба.

Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».

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Юрий Жирков
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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