Жирков о победе над «Спартаком»: «Всегда приятно выигрывать такие матчи»
Помощник главного тренера «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Как вам победа?
— Всегда приятно выигрывать такие игры. Надеюсь, дальше футбол будет еще лучше.
— Для вас «Спартак» — принципиальный соперник?
— Для нас все соперники принципиальные.
— В чем секрет успеха Гусева в первых матчах после рестарта сезона?
— В работе команды, игроков, тренерского штаба.
Ответная игра Кубка России состоится 18 марта на «Лукойл Арене».
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