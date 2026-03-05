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5 марта, 23:37

Гусев: «К Нгамале нужен индивидуальный подход. С ним нельзя играть в молчанку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что к вингеру команды Муми Нгамале нужен индивидуальный подход.

5 марта в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» 31-летний камерунец оформил дубль.

— Какие ключи вы нашли к Муми Нгамале?

— Я знаю его качества и характер. Этот человек требует к себе определенного внимания. Через индивидуальные собеседования надо его мотивировать. Есть игроки, к которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, потому что они закрываются и их потом тяжело достать. Муми из таких. Он хороший и сильный футболист.

— Что вас больше всего порадовало? Чем недовольны?

— Не порадовал пропущенный в конце мяч. Концентрации чуть не хватило. Порадовало то, что мы смогли переломить в определенный момент. Порадовали замены, которые тоже сделали свое дело.

— «Спартаку» надо будет отыграть три. Как настроить команду не на удержание счета?

— Я сказал ребятам, что мы сделали шаг. Но кубок состоит из двух матчей. Ничего еще не решено.

Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.

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Николя Муми Нгамале
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