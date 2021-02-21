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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Тамбов» объявил о 9 новичках перед матчем с «Локо», в команде теперь 17 игроков

16:26
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«Тамбов» объявил о подписании 9 новых футболистов. На матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом» прибыло 17 футболистов.

Команду пополнили Фарход Васиев, Саид Алиев, Никита Дроздов, Тигран Аванесян, Кирилл Климов, Александр Денисов, Роман Минаев, Владислав Карапузов, Евгений Чабанов.

Игра «Локомотив» — «Тамбов» пройдет 21 февраля и начнется в 17:00 (мск).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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