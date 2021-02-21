«Тамбов» объявил о 9 новичках перед матчем с «Локо», в команде теперь 17 игроков
«Тамбов» объявил о подписании 9 новых футболистов. На матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом» прибыло 17 футболистов.
Команду пополнили Фарход Васиев, Саид Алиев, Никита Дроздов, Тигран Аванесян, Кирилл Климов, Александр Денисов, Роман Минаев, Владислав Карапузов, Евгений Чабанов.
1?? Фарход Васиев— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 14 апреля 1990 года
?? Таджикистан
? Карьера: ЦСКА (Душанбе), «Крылья Советов», «Жемчужина» (Сочи), «Шинник», «Волгарь», «Оренбург», «Тюмень» и др.
?? Национальная сборная: 11 матчей/1 гол.
? Достижения: победитель ФНЛ (2015/16гг.)
? Игровой номер — #26.
2?? Саид Алиев— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 3 декабря 1998 года
?? Россия
? Карьера: «Анжи», «Легион-Динамо», «Луч», «Нижний Новгород», «Велес».
? Игровой номер — #11.
3?? Никита Дроздов— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 21 апреля 1992 года
?? Россия
? Карьера: «Волга» (Тверь), «Торпедо-Белаз» (Белоруссия), «Сахалин», «Амур-2010», «Спартак-Нальчик», «Шинник», «Чайка», «Факел».
? Игровой номер — #31.
5?? Кирилл Климов (аренда из «Рубина»)— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 30 января 2001 года
?? Россия
? Карьера: «Локомотив» (мол.), «Серкль Брюгге» (мол.) (Бельгия), «Монако-В» (Франция), «Рубин».
? Игровой номер — #18 pic.twitter.com/yqiDalhqnP
7?? Роман Минаев— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 24 декабря 1997 года
?? Россия
? Карьера: «Авангард» (Курск), «Арсенал».
? Достижения: победитель ПФЛ зоны «Центр» (2016/2017 гг.), финалист Кубка России (2017/2018 гг.)
? Игровой номер — #37 pic.twitter.com/JilnUl1FR0
9?? Евгений Чабанов— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
? 8 августа 1997 года
?? Россия
? Карьера: «Ротор», «Ротор-2», «Черноморец», «Урожай», «Кубань».
? Игровой номер — #10. pic.twitter.com/xD7TWWfP2t
Друзья! На данный момент наша заявочная кампания приостанавливается ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
Таким образом, к сегодняшнему кубковому матчу с «Локомотивом» «Тамбов» подходит в составе из 17-ти игроков ??
Обращаем ваше внимание, что в преддверии встречи с волгоградским «Ротором» в рамках 20-го тура @premierliga заявку нашей команды пополнят ещё несколько футболистов ??— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2021
Следите за обновлениями и спасибо, что были с нами! ????
Игра «Локомотив» — «Тамбов» пройдет 21 февраля и начнется в 17:00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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