Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подвел итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (0:2).

«С ЦСКА играть в открытый футбол ни одна команда не решится, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Искали момент для быстрого перехода в атаку. У нас были два-три момента.

Должны были строго сыграть в обороне, не садится низко, не выбивать мячи по трибунам. Считаю, что неплохо первый тайм провели.

Игра закончилась где-то на 50-й минуте. Когда красная карточка была показана. Для ЦСКА преимущество в одного человека — это большая роскошь. Да и психологически сложно было нам».