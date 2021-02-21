Юран — о поражении от ЦСКА: «Игра закончилась, когда красная карточка была показана»
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран подвел итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (0:2).
«С ЦСКА играть в открытый футбол ни одна команда не решится, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Искали момент для быстрого перехода в атаку. У нас были два-три момента.
Должны были строго сыграть в обороне, не садится низко, не выбивать мячи по трибунам. Считаю, что неплохо первый тайм провели.
Игра закончилась где-то на 50-й минуте. Когда красная карточка была показана. Для ЦСКА преимущество в одного человека — это большая роскошь. Да и психологически сложно было нам».
Методология
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