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4 мая, 13:30

Грушевский не видит оптимизма для ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче команды в финале Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

«Объективных причин на оптимизм не имею, иллюзий никаких нет. «Спартак» сейчас выглядит более качественной и отстроенной командой. Вот они как раз с новым тренером угадали. В весеннем цикле «Спартак» выглядит хорошо, и в кубковом дерби, безусловно, кажется фаворитом. На ЦСКА еще свалилась череда травм, в лучшем случае в заявку попадет Кирилл Глебов. Тяжело нам будет, тяжело», — сказал Грушевский «СЭ».

Матч состоится 6 мая на «Лукойл Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.

4 мая ЦСКА покинул главный тренер Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Дмитрий Игдисамов.

Давид Петросян

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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